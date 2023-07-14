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НовостиПроисшествия14 июля 2023 6:45

10-летняя девочка из «Ниссана» пострадала в ДТП с Камазами на трассе под Липецком

Также травмы получил пассажир иномарки и водитель грузовика
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
10-летняя девочка из «Ниссана» пострадала в ДТП с Камазами на трассе под Липецком

10-летняя девочка из «Ниссана» пострадала в ДТП с Камазами на трассе под Липецком

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 13 июля в Липецкой области в массовом ДТП с грузовиками пострадала 10-летняя школьница. Авария произошла в Елецком районе. На трассе «Дон» 43-летний водитель Камаза протаранил стоящий МАЗ. Затем первый большегруз столкнулся с «Ниссаном», который двигался попутно. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, травмы получили водитель Камаза и два пассажира иномарки, в том числе девочка.

В тот же день в селе Ровенка Добринского района 16-летний подросток за рулем ВАЗ-2110 вылетел с дороги. Пострадал сам парень и трое из салона, включая 12-летнего мальчика.

В Липецке на улице Советская 20-летний водитель «Хендай» наехал на 26-летнего велосипедиста. Последнего с травмами доставили в больницу.