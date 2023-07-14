В Липецке из горящей девятиэтажки эвакуировали 32 жильца и пострадавшего пенсионера

В Липецке по улице Космонавтов вспыхнул девятиэтажный дом Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Ночью этой пятницы, 14 июля, в Липецке произошло ЧП на улице Космонавтов. В девятиэтажном доме №49/1 вспыхнула квартира. Пожарные выехали на место в 02:05. С огнем боролись шесть расчетов, один доброволец и автолестница, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Спасатели эвакуировали из горящего здания 32 жильца. К сожалению, пострадал 77-летний пенсионер. Пламя уничтожило мебель в квартире на площади в десять квадратных метров.

Напомним, также ночью огонь захватил жилой деревянный дом по улице Свободная в Усмани. На месте происшествия работали два расчета МЧС. Пламя распространилось на две комнаты по площадь в 30 квадратов. По предварительным данным, погиб 58-летний мужчина.