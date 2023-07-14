Из-за ремонта теплотрассы в Липецке перекроют движение по Мичурина с 17 июля по 10 августа

В Липецке почти на месяц перекроют улицу Мичурина Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке перекроют движение на участке улицы Мичурина. Водители не смогут пересечь въезд до стороны улицы Неделина в районе дома №63. Ограничения введут с 17 июля до 10 августа, сообщили в пресс-службе мэрии.

Временные неудобства связаны с ремонтными работами на теплотрассе, которая находится под проезжей частью. Автомобилистам советуют заранее продумать альтернативные маршруты.

Напомним, ко Дню города 2023 в областном центре перекроют несколько улиц. Во время массовых мероприятий с 13 по 15 июля липчанам придется искать новые пути объезда, а где-то и вовсе идти пешком. В основном ограничения ждут центр Липецка. Подробности можно прочитать по ссылке.