Курс валют: половина россиян не следит за динамикой рубля

Главные причины, по которым россияне покупают иностранную валюту – пополнение накоплений и поездки за границу.

Половина россиян практически не следит за валютными курсами. Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного экспертами банка «Открытие». Лишь 11% опрошенных ежедневно делают это (на Урале - даже 18%, а в Южном федеральном округе — лишь 8%). Треть респондентов смотрят на динамику курса рубля раз в несколько дней, еще треть - крайне редко, а 20% вообще этим не интересуются (в Южном федеральном округе доля таких ответов составляет 26%).

Более половины россиян покупают или продают иностранную валюту крайне редко. Выяснилось, что доллар и евро все же остаются самыми популярными иностранными валютами в России. Из тех, кто имел опыт покупки валюты за последний год, 40% опрошенных покупали доллары, 15% - евро, 6% - юани, по 2% - турецкую лиру и казахстанский тенге, по 1% - рупии и йены. О том, что вообще не покупают валюту, заявили 37%: больше всего таких ответов было получено на Дальнем Востоке и в Южном федеральном округе.

62% россиян полагают, что курс рубля к главным иностранным валютам - доллару, евро и юаню - значительно влияет на их реальные доходы и уровень потребления. Что касается заработка, то лишь 13% наших сограждан удалось заработать на операциях купли-продажи валюты в 2022-2023 годах (3% - потому, что занимаются этим профессионально, а 10% - по счастливой случайности).