Липчанин Александр Васильев выиграл два золота на чемпионате России по пулевой стрельбе

Александр Васильев, Дмитрий Пономарев и Николай Звягинцев (в центре) стали чемпионами страны в командном упражнении «Малокалиберная винтовка, 50 м, три положения». Фото из телеграм-канала Спорт48.

Более 400 спортсменов со всей страны сражались за места на пьедестале почета. Липецкую область на турнире представляли воспитанники СШОР им. А.М. Никулина и СШОР по стрелковым видам спорта.

Александр Васильев, Дмитрий Пономарев и Николай Звягинцев стали чемпионами страны в командном упражнении «Малокалиберная винтовка, 50 м, три положения». В упражнении «Малокалиберная винтовка, 50 м, мужчины» золото выиграл Александр Васильев. Екатерина Синиговец завоевала бронзу в упражнении «Малокалиберная винтовка, 50 м, женщины».

Тренируют наших призеров Наталья Демина, Александр Никулин и Денис Звягинцев.

Как ранее сообщал сайт lipetsk.kp.ru, липчане выиграли три медали на старте турнире в «Лисьей норе». В упражнении «Малокалиберный пистолет, 25 м, скоростная стрельба, мужчины» первое место занял член юниорской сборной команды России Иван Семенихин. Кроме того, Иван в составе липецкой команды наряду с Иваном Стукачевым и Алексеем Яричиным выиграли золото в упражнении «Малокалиберный пистолет, 25 м, скоростная стрельба, мужчины». В упражнении «Пневматическая винтовка, 10 м, мужчины» серебряным призером стал Александр Васильев.