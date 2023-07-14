Липецкая область направит 2,3 миллиарда на развитие городского электротранспорта

Правительство Липецкой области сообщило о распределении бюджета на 2023 год Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В 2023 году Липецкая область потратит на развитие электротранспорта, установку освещения и работы по благоустройству 2,3 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. По концессионному соглашению с «Мотовиста Регионы Липецк» из бюджета направят 1,8 миллиарда. Более 500 миллионов пойдут на закупку электротранспорта и зарядных станций.

238 миллионов отправятся фермерам, которые выращивают зерновые культуры. Производителям компенсируют часть затрат. На 1,2 миллиарда построят новые сети водоснабжения. За 236 миллионов проложат коммуникации теплоснабжения на «Звездном» и возведут ФАПы в селах Крутогорье, Малинки и в Совхозе Песковатский.

Областное управление дорог и транспорта получит 525,5 миллиона на вторую часть Восточного обхода и проезд в Ленино. 450 миллионов предусмотрели на социальные выплаты участникам СВО и их семьям. Планируют увеличить и резервные фонды.

Напомним, дефицит бюджета региона превысит 28 миллиардов рублей. В текущем году расходы составят 113, 6 миллиарда.