В Липецке наградили 38 лучших металлургов в честь профессионального праздника

Ко Дню металлурга в Липецке вручили награды лучшим работникам сферы Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В минувший четверг, 13 июля, в Липецке отметили 38 лучших металлургов в честь профессионального праздника. Церемония прошла в правительстве региона. Губернатор Игорь Артамонов вручил государственные награды 23 работникам НЛМК.

– Вы не боитесь никаких преград и всегда идете вперед, – обратился к собравшимся глава области. – Постоянно ищите новые пути и решения, развиваетесь, растете. Регион гордится нашими металлургами, нашими трудовыми династиями. Спасибо вам за вашу работу.

Торжественная церемония прошла в правительстве региона Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Шестерым сотрудникам присвоили звание «Заслуженный машиностроитель РФ». Еще девять профессионалов стали заслуженными металлургами государства, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всего в 2023 году более тысячи рабочих комбината получили государственные, ведомственные, областные и корпоративные награды. 250 липчан удостоились звания «Ветеран труда НЛМК».