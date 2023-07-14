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НовостиПроисшествия14 июля 2023 10:56

СК возбудил уголовное дело из-за попавших под поезд отца и сына в Грязях

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Фото пресс-службы Западного МСУ на транспорте СК России

Фото пресс-службы Западного МСУ на транспорте СК России

Фото: с сайта

Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело после инцидента на железнодорожной станции в Липецкой области. Днем 11 июля в Грязях отец с 2-летним сыном на руках попал грузовой под поезд. 41-летний мужчина не заметил приближающегося состава и начал переходить через ж/д пути. Головной вагон задел их.

Как сообщили в пресс-службе Западного МСУ на транспорте СК России, уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Отец и ребенок продолжают находиться в больнице под присмотром врачей. Напомним, что кульминационный момент ЧП попал в объектив камеры. Ролик можно посмотреть здесь.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.