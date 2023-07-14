Клещи покусали 2 919 взрослых и детей в Липецкой области

В Липецкой области клещи покусали почти три тысячи жителей Фото: Алина ПАЛАГИНА

По данным на 13 июля, в Липецкой области клещи покусали 2 919 жителей. Среди пострадавших оказались 1345 детей, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

2 519 паразитов доставили на исследования в лаборатории. У 344 клещей нашли возбудитель клещевого боррелиоза, у 150 – гранулоцитарного анаплазмоза человека. Семь переносили возбудитель моноцитарный эрлихиоз человека. Вирус энцефалита на территории Липецкой области не циркулирует.

67% случаев приходятся на территории домов и приусадебные участки, около 17% покусали на природе. Почти на 7% пострадавших клещи «напали» в садоводческих товариществах региона.

Напомним, к прошлой неделе врачи зарегистрировали 2 667 случаев. Тогда родители 1 241 ребенка обратились в больницы с укусами клещей.