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НовостиПроисшествия14 июля 2023 11:52

Жительница Липецка лишилась телефонов и банковских карт после ночи с незнакомцем

Знакомство с молодым человеком обошлось липчанке в 56 500 рублей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Жительница Липецка лишилась телефонов и банковских карт после ночи с незнакомцем

Жительница Липецка лишилась телефонов и банковских карт после ночи с незнакомцем

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке полицейские раскрыли квартирную кражу. К правоохранителям обратилась 39-летняя женщина. Она сообщила, что познакомилась на улице с молодым человеком и пригласила его домой. На следующий день после его ухода пропали два телефона, 1500 рублей, банковские карты и паспорта. Ущерб составил 56 500 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники задержали подозреваемого. Им оказался безработный 24-летний житель Хлевенского района. О признался, что продал телефоны, а деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье – до 5 лет лишения свободы.