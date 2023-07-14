Расписание шести автобусов изменят в Липецке с 15 июля

В Липецке приостановят работу автобуса №34 Фото: Алина ПАЛАГИНА

С 15 июля в Липецке шесть автобусов станут ходить по новому расписанию. График изменят для маршруток № 343, 17, 317, 11, 24 и 324. Ознакомиться с нововведениями можно будет на сайте «Липецкой городской транспортной компании» и на странице департамента транспорта.

В городе приостановят работу автобуса №34, сообщили в пресс-службе мэрии. При этом количество транспорта №343 увеличат с восьми до 11 единиц. Маршрутке добавят укороченные рейсы до площади Мира. Перевозками займется предприниматель И. М. Орлов.

Также нового перевозчика назначили для автобусов №17 и 317. Обсуживать пассажиров будет «Липецкий пассажирский транспорт». У № 24, 324, 11 останется прежний исполнитель.

Напомним, в областном центре перекроют часть улицы Мичурина с 17 июля по 10 августа. Ограничения введут из-за ремонта теплотрассы.