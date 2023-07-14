Суд направил лечиться ельчанина, который до смерти избил и надругался над 17-летней девушкой

Суд отправил лечиться ельчанина, который до смерти избил и надругался над 17-летней девушкой Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителя Липецкой области, который до смерти избил и надругался над 17-летней девушкой, будут принудительно лечить. Такое постановление по делу об убийстве несовершеннолетней вынес Липецкий областной суд.

Во время заседания подтвердили, что 10 июля 2022 года ночью в Ельце 32-летний мужчина сначала напал на парня и девушку. Юношу он ударил в голову, а его спутницу – в шею. Позже он увидел еще одну незнакомку. Жительница Волгоградской области гостила у тети в Ельце. Она возвращалась домой с прогулки, когда ельчанин бросился на нее. Он бил несчастную руками и ногами, камнями. Злодей забрал у нее сотовый, банковскую карту и связку ключей, а затем совершил действия сексуального характера.

Согласно заключениям экспертиз, местный житель страдает хроническим психическим расстройством.

- Поскольку на момент совершения общественно опасных деяний он находился в состоянии невменяемости, суд, согласно требованиям статьи 21 УК РФ, принял решение об освобождении от уголовной ответственности и применил принудительные меры медицинского характера, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Мужчину будут принудительно лечить в клинике, оказывающей психиатрическую помощь.