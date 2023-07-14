Холодную воду отключат на 4 улицах Липецка в субботу 15 июля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 15 июля в нескольких районах Липецка отключат холодную воду. Без ресурса останутся жители центра, Сырского Рудника и Косыревки. Всего четыре улицы. Причина тому – ремонтные работы на сетях. Рекомендуем липчанам заранее запастись питьевой водой.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в домах №1 и 3 по улице Октябрьская. На этот же период времени без холодной воды останутся жители улицы Юношеская, 50ст7, 50а, 50ст9, 50ст10. Также воды не будет в селе Косыревка по улицам Ленина и Советская.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к дому №1 по улице Октябрьская, а также по заявкам жителей. Подробности можно узнать по телефонам: *6048, 236-048.