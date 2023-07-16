В День города сотни жителей Липецка пришли на концерт в парк Победы в дождь

День города 2023 в Липецке: концерт в парке Победы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 15 июля в Липецке с размахом отметили День города 2023. Погода в этот день заставила понервничать жителей. Утром светило яркое солнце, а в обед то начинался, то прекращался дождь. Вечером и вовсе грянул ливень, угрожая сорвать часть мероприятий. Но липчане оказались сильнее. Вооружившись дождевиками и зонтами, они вышли из своих домов навстречу праздничным приключениям.

День города 2023 в Липецке: концерт в парке Победы Фото: Юлия КЛЮЕВА

Сотни жителей стянулись в парк Победы. В честь 320-летия Липецка там устроили концерт. Местные творческие коллективы зарядили публику своей энергией. Одна из кавер-групп особенно раззадорила горожан. Зажигательные хиты в исполнении солистки не смогли оставить равнодушными даже самых заядлых тихонь. И если не вслух, то про себя они точно подпевали и «Музыка нас связала», и«Фантазера», и даже «Угонщицу». Также в этот пасмурный день зрителей разогревали ведущие Анатолий Хожайнов и Кирилл Калинин.

День города 2023 в Липецке: концерт в парке Победы Фото: Юлия КЛЮЕВА

Конечно, липчане с нетерпением ждали выступление Алены Апиной. Звезда 90-х не подвела. Она исполнила всеми любимые хиты. Фото и видео можно посмотреть здесь. Напомним, что параллельно на Зеленом острове с жителями зажигал Ваня Дмитриенко.

Завершился праздник в парке Победы песней о Липецке.