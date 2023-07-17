В Липецке несколько дней ищут пропавшую 14-летнюю девочку в черной вязаной кофте Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке ищут 14-летнюю девочку. Текаева Алиса Валерьевна пропала в субботу 15 июля. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», подросток ушла из дома около 19.00 в районе улицы Лавочкина на Соколе. До сих пор о ее местонахождении нет никакой информации.

Приметы: на вид 16 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы.

Была одета: черная вязаная кофта, бежевые кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Алису Текаеву или знает, где она может находиться, либо обладает другой полезной информацией для поиска, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры организации, электронная почта - ppdlip@mail.ru.