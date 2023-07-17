СК проверяет гибель 32-летней женщины, упавшей с высоты на Стаханова в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшие выходные в Липецке произошла трагедия. Под окнами десятиэтажного дома по улице Стаханова обнаружили бездыханное тело 32-летней женщины. По предварительным данным, она упала с высоты.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального СКР, по данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, что следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело из-за ЧП на железнодорожной станции в Грязях. Днем 11 июля отец с 2-летним сыном на руках попали под поезд.

Страшный момент попал в объектив камеры видеонаблюдения. Все случилось, когда мужчина начал переходить через ж/д пути. К счастью, взрослый и ребенок выжили. Они находятся в больнице.