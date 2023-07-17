19-летний парень попал в больницу с ожогами после ЧП с воздушным шаром под Липецком

Фото пресс-службы Западного МСУ на транспорте СК России Фото: с сайта

В выходные в ожоговое отделение Липецкой больницы №3 «Свободный Сокол» поступил 19-летний парень, попавший в ЧП на воздушном шаре. Напомним, 12 июля аэростат столкнулся с высоковольтной линией электропередач в селе Казинка. Шар повис на высоте в 27 метров и начал гореть. С огнем боролись четыре пассажира и пилот. «Страшно было ждать помощи в корзине три часа. Дно пригорело до дыр и тлело», - рассказала одна из пострадавших.

Первую помощь липчанам оказали на месте происшествия. Спустя несколько дней в больницу обратился молодой человек. Как сообщил lipetsk.kp.ru заведующий ожоговым отделением Илья Копылов, он получил ожоги второй и третьей степени. Под удар попали стопа и голень.

Кстати, инцидент с воздушным шаром проверяет следственный комитет на транспорте. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.