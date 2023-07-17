Правительство Липецкой области поможет жителям вернуться домой после ЧП на Крымском мосту Фото: Юлия КЛЮЕВА

Правительство Липецкой области поможет жителям региона, которые планируют в ближайшее время возвращаться из Крыма. Напомним, транспортная связь с полуостровом ограничена из-за ЧП на Крымском мосту 17 июля.

- Находящиеся в Крыму липчане могут обратиться за помощью или консультацией в Единую диспетчерскую службу по номеру: 8-800-450-48-48, добавочный 2, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Семей с детьми, попавших в сложную ситуацию из-за происшествия, консультируют в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области: +7(4742) 22-19-05.

Напомним, что в 03.04 и 03.20 утра два украинских беспилотных надводных аппарата атаковали Крымский мост. Погибли супруги из Белгородской области. Их дочь пострадала. Повреждено дорожное полотно на пролетах переправы.