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НовостиОбщество17 июля 2023 11:02

Правительство Липецкой области поможет жителям вернуться домой после ЧП на Крымском мосту

Липчан проконсультируют в Единой диспетчерской службе
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Правительство Липецкой области поможет жителям вернуться домой после ЧП на Крымском мосту

Правительство Липецкой области поможет жителям вернуться домой после ЧП на Крымском мосту

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Правительство Липецкой области поможет жителям региона, которые планируют в ближайшее время возвращаться из Крыма. Напомним, транспортная связь с полуостровом ограничена из-за ЧП на Крымском мосту 17 июля.

- Находящиеся в Крыму липчане могут обратиться за помощью или консультацией в Единую диспетчерскую службу по номеру: 8-800-450-48-48, добавочный 2, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Семей с детьми, попавших в сложную ситуацию из-за происшествия, консультируют в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области: +7(4742) 22-19-05.

Напомним, что в 03.04 и 03.20 утра два украинских беспилотных надводных аппарата атаковали Крымский мост. Погибли супруги из Белгородской области. Их дочь пострадала. Повреждено дорожное полотно на пролетах переправы.