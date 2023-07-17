15-летний подросток за рулем «Опеля» врезался в дерево под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В воскресенье 16 июля в Липецкой области в ДТП пострадали трое подростков. Авария произошла в Усманском районе на автодороге Усмань-Грачевка. 15-летний парень за рулем «Опеля» не справился с управлением. Иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, травмы получили сам водитель, а также его пассажирки 15 и 17 лет. Ребята в больнице.

В тот же день в Липецке на улице Коммунистическая 13-летний велосипедист врезался в «Ладу Гранту» с 40-летней женщиной за рулем. Подростку понадобилась помощь медиков. Врачи осмотрели его и отпустили домой.

Липчан просят быть внимательнее и строго соблюдать Правила дорожного движения. Взрослых - контролировать своих детей. Объяснять, к чему могут привести разного рода шалости и желание произвести впечатление на сверстников.