Трое взрослых и пять детей заболели корью в Липецкой области к 17 июля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области к 17 июля корью заболели восемь человек: трое взрослых и пять детей. Их доставили в больницу. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, все случаи - завозные. В области выявили 2 очага кори. Один из них закрыт.

Корь – вирусная инфекция с высокой заболеваемостью. Инкубационный период протекает практически бессимптомно. Он составляет от 6 до 19 дней. Далее следует катаральный период: температура поднимается до 37,9 градусов, появляются кашель, насморк, конъюнктивит, склерит. На мягком небе можно увидеть крупные темно-красные пятна. На 2-3 день – небольшие пятна беловатого, сероватого или голубоватого цветов.

Симптомы усиливаются на 3-4 день после начала лихорадки. Появляется пятнисто-папулезная сыпь – сначала за ушами, а потом распространяется по телу вниз. Спустя еще 3-4 дня сыпь начинает исчезать. Состояние пациента улучшается.

- Летальность от кори в основном обусловлена развитием вторичных, то есть бактериальных инфекций, - прокомментировали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. - Осложнения могут возникать со стороны различных органов.