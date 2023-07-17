Физкультура: лишь четверть россиян не занимается спортом

Большинству наших сограждан (45%) не жалко заплатить за занятия спортом от 1 000 до 3 000 рублей в месяц.

Подведены итоги опроса россиян, совместно проведенного экспертами банка «Открытие» и «Росгосстрах Жизнь». Выяснилось, что большинство - 76% респондентов - старается поддерживать физическую активность. Среди них каждый третий заявил, что занимается спортом три раза в неделю, и почти столько же респондентов - два раза.

Что касается видов спорта, то наши сограждане предпочитают фитнес (28%), езду на велосипеде (27%) и бег (23%). Наименее популярными оказались единоборства и водные виды спорта.

41,5% россиян уверены, что смогут привести себя в форму до конца лета и подтянуть фигуру, поэтому не зацикливаются на этом. Четверть опрошенных принимает себя такими, какие есть, а вот 18% сильно переживают и чувствуют неуверенность из-за несовершенного внешнего вида

Однако, желая лучше выглядеть и быть обладателем хорошей фигуры, респонденты не готовы тратить на это много денег. Причем треть опрошенных вообще не хотят оплачивать занятия спортом, поэтому каждый пятый из них тренируется самостоятельно в домашних условиях.

К слову, по мнению опрошенных, питание также играет важную роль в улучшении фигуры. Почти половина уверена, что избавиться от лишнего веса поможет сбалансированное питание. Есть и такие 11%, кто считает правильным быть веганом, вегетарианцем, фрукторианцем и сыроедом.