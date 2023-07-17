Двое мужчин пострадали в пожаре в девятиэтажном доме на Водопьянова в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 15 июля в Липецке произошел пожар на улице Водопьянова. В девятиэтажном доме вспыхнула квартира. На месте происшествия работали пять спасательных расчетов. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в помещении сгорели вещи. Пострадали мужчины 41 и 58 лет.

В тот же день в пятиэтажке на Циолковского подгорела пища. А у села Октябрьское Усманского района огонь уничтожил тонну сена.

В воскресенье 16 июля в селе Теплое Данковского района полыхал кирпичный дом. На трассе Усмань – Завальное после ДТП загорелся автомобиль «Опель». Напомним, за рулем иномарки находился 15-летний подросток. Он не справился с управлением. Машина вылетела с трассы и врезалась в дерево. Пострадал сам «водитель», а также пассажирки 15 и 17 лет. «Опель» полностью сгорел.