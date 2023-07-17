Более 70 росгвардейцев следили за порядком во время Дня города 2023 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшие выходные в Липецке отгремел День города 2023. Тысячи липчан побывали на праздничных площадках. За их безопасностью в эти дни следили более 70 сотрудников Росгвардии, а также полицейские и другие органы правопорядка.

- Перед заступлением на службу со всеми нарядами групп задержания вневедомственной охраны провели специальный инструктаж, - прокомментировали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Патрульные машины дежурили рядом с местами проведения торжеств. Часть росгвардейцев стояли в оцеплении в парке Победы во время концерта Алены Апиной. Грубых нарушений порядка в эти дни не выявили.

Напомним, что отмечать День города липчане начали еще на неделе. В районе Набережной прошли водно-моторные соревнования. В пятницу Городище погрузилось в Средневековье. В субботу утром горожане фотографировались с участниками ралли «Шелковый путь». Двенадцать пар сыграли «Свадьбу любимому городу».

Вечером 15 июля в парке Победы с липчанам зажгла Алена Апина. А на Зеленом острове выступил кумир молодежи Ваня Дмитриенко.