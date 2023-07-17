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НовостиОбщество17 июля 2023 13:45

В Липецке назначили нового начальника отдела по работе с молодежью

На этот пост в администрации утвердили Арсения Болдырева
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Арсений Болдырев стал новым начальником отдела по работе с молодежью Липецка

Арсений Болдырев стал новым начальником отдела по работе с молодежью Липецка

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке назначили нового начальника отдела по работе с молодежью. Этот пост занял Арсений Болдырев. Ранее отдел возглавлял Виктор Щукин.

Арсений Болдырев окончил ЛГТУ и РАНХиГС, сообщили в пресс-службе мэрии. Работал художественным руководителем в ДК «Рудничный», а также в региональном отделении Российского Союза молодежи. Занимался окружными и федеральными молодежными проектами.

Арсений Болдырев неоднократно побеждал в профессиональных конкурсах. Среди наград – благодарственные письма и почетные грамоты муниципального, регионального и Всероссийского уровней.

– Впереди у нас большая и плодотворная работа, - прокомментировал новый начальник отдела. - Хочется, чтобы молодёжь Липецка оставалась в городе, и у неё были условия для самореализации.