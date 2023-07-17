ЧП на Крымском мосту 17 июля: на полуострове отдыхают 43 жителя Липецкой области Фото: Виталий ПАРУБОВ

По путевкам в Крыму по состоянию на 17 июля отдыхают 43 жителя Липецкой области. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, никто из них не обращался за помощью после ЧП на Крымском мосту. С туристами поддерживают связь.

Напомним, что в правительстве области пообещали помочь в пределах своей компетенции липчанам, которые планируют возвращаться с полуострова домой. Жителей региона проконсультируют в Единой диспетчерской службе по номеру 8-800-450-48-48, добавочный 2.

Семьи с детьми, попавшие в сложную ситуацию из-за утреннего происшествия, могут обратиться в аппарат уполномоченного по правам ребенка Липецкой области: +7(4742) 22-19-05.

Напомним, Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Погибла семейная пара из Белгородской области. С ними в машине находилась 14-летняя дочь. Она в больнице.