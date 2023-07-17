Около 60 улиц останутся без холодной воды в Липецке во вторник 18 июля

Более 50 улиц останутся без холодной воды в Липецке во вторник 18 июля Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 18 июля в Липецке планируется массовое отключение холодной воды. Без ресурса останутся около 60 улиц.

С 9.00 до 12.00 без воды останутся жители улиц Стаханова, 45, 49, 51, 53, 55, 59; Бунина, 1, 4, 7-11, 13-16, 18, 20, 22, 24; Теперика, 1-3, 7, 11, 13, 15, 19; Меркулова, 30, 32, 34; Белана, 15, 17; Катукова, 11, 23; Свиридова, 8; переулок Учебный, 1, 2, 4.

С 13.00 до 16.00 - Меркулова, 43, 51а, 55, 57; Катукова, 4, 8, 10, 12, 14; проспект им. 60 лет СССР, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 15, 21; проспект Победы, 116, 118, 120, 126, 128, 132.

С 10.00 до 20.00 краны пересохнут в частном секторе Сырского Рудника: улицы Прудная, 2; Городовикова, Рябиновая, Рудничная, Жактовская, Медицинская, Минская, Смирнова, Солнечная, Поселковая, Паровозная, Ударников.

На этот же период времени холодную воду отключат по улицам Меркулова, 2; Интернациональная, 50, 52, 53а, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71; Гагарина, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15; Студеновская, 7, 11, 17а; Шкатова, 1, 3, 4, 7, 23, 26; Орловская, 31; Горняцкая, 1-4, 6; 4-ой Пятилетки, 5-8, 10; Кротевича, 9а , 1, 3, 5; 30 лет Октября, 2, 6, 8; Гайдара, 2, 2а/3, 2б/2, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Амурская, 2, 4, 5; Нахимова, 5-8, 8а, 10; переулок Вилкова, 14, а также в частном секторе: улицы Пионерская, 4-й Пятилетки, Короленко, Орловская, Гайдара, Амурская, Луначарского, Нахимова. Переулок Вилкова, Весенний, Антипова, Ушакова, Янкина.

Также с 10.00 до 20.00 воды не будет по проспекту Победы, 57, 61; в переулке Вишневый, 1а и в частном секторе: улицы Депутатская, Воровского, Чкалова, Володарского, Даргомыжского, переулок Верещагина, Верхний.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Теперика, 2; Меркулова, 2, 57; Прудная, 2; Шкатова, 23; проспект Победы, 57. Подробности по номерам: *6048, 236-048.