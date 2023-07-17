До +30 градусов тепла, грозы и дожди ожидаются в Липецкой области 18 июля Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 18 июля в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, ночью без существенных осадков. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

Днем в регионе местами дожди и грозы. Столбик термометра поднимется до отметки +30 градусов. Ветер западной четверти усилится до 8-13 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт.ст.

В среду 19 июля синоптики обещают солнечную погоду, и только к вечеру могут набежать облака. В темное время суток около 15 градусов со знаком «плюс». Днем воздух прогреется лишь до 23 градусов. Ветер западный 10-12 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт.ст.