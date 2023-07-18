До 15 лет грозит жителю Липецкой области за смертельное избиение друга трубой Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области будут судить 35-летнего мужчину, который до смерти избил друга. Его обвиняют в совершении преступления по ч.4 ст.111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Злодею грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, трагедия случилась вечером 10 апреля в одном из домов в Ельце. Местный житель поссорился со знакомым и начал избивать его. Он дважды ударил его кулаком, а затем металлическом трубой по голове. 13 апреля несчастный скончался.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, мужчина признал вину и подтвердил показания на месте происшествия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.