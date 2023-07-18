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НовостиОбщество18 июля 2023 7:36

Альтернативный участок М-4 «Дон» перекроют на два часа под Липецком 18 июля

Движение ограничат на 358-м километре трассы через железную дорогу в Ельце
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Альтернативный проезд по М-4 «Дон» перекроют на два часа под Липецком 18 июля

Альтернативный проезд по М-4 «Дон» перекроют на два часа под Липецком 18 июля

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник 18 июля в Липецкой области перекроют альтернативный проезд по трассе М-4 «Дон» через Елец. Речь идет об участке на 358-м километре дороги через железную дорогу. Там будут монтировать балки пролетного строения.

Движение ограничат на 358-м километре трассы через железную дорогу в Ельце

Движение ограничат на 358-м километре трассы через железную дорогу в Ельце

Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

Как сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта, чтобы провести работы, территорию дважды перекроют в обоих направлениях. Это произойдет с 12.00 до 16.00. В общей сложности движение ограничат на два часа.

Автомобилистов просят быть внимательными и при необходимости выбирать альтернативные пути объезда.

Напомним, что накануне в Липецком районе в ДТП с МАЗом пострадал 15-летний подросток. На нерегулируемом перекрестке юный мопедист не уступил дорогу грузовику. Подробности здесь.