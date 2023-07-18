Альтернативный участок М-4 «Дон» перекроют на два часа под Липецком 18 июля

Альтернативный проезд по М-4 «Дон» перекроют на два часа под Липецком 18 июля
Фото: Юлия КЛЮЕВА
В этот вторник 18 июля в Липецкой области перекроют альтернативный проезд по трассе М-4 «Дон» через Елец. Речь идет об участке на 358-м километре дороги через железную дорогу. Там будут монтировать балки пролетного строения.
Движение ограничат на 358-м километре трассы через железную дорогу в Ельце
Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области
Как сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта, чтобы провести работы, территорию дважды перекроют в обоих направлениях. Это произойдет с 12.00 до 16.00. В общей сложности движение ограничат на два часа.
Автомобилистов просят быть внимательными и при необходимости выбирать альтернативные пути объезда.
Напомним, что накануне в Липецком районе в ДТП с МАЗом пострадал 15-летний подросток. На нерегулируемом перекрестке юный мопедист не уступил дорогу грузовику. Подробности здесь.