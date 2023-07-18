В Липецке осудили группу наркодилеров за 4,5 кг героина, метадона и гашиша Фото: УФСБ по Липецкой области

В Липецке осудили группу наркодилеров. Их признали виновными в организации канала сбыта героина, метадона и гашиша в особо крупном размере. Запрещенные вещества собирались распространять в регионах Центрального федерального округа.

Злодеев задержали сотрудники регионального УФСБ России в марте 2021 года, сообщили в пресс-службе управления. У них изъяли более 4,5 кг наркотиков. Мужчин приговорили к 10 и 13 годам колонии строгого режима. Участница группы проведет ближайшие 13,5 лет в колонии общего режима.

Напомним, что в Липецкой области будут судить 35-летнего ельчанина, который до смерти забил знакомого металлической трубой. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Житель полностью признал вину.