Холодную воду внепланово отключат на двух улицах Липецка во вторник 18 июля Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 18 июля в Липецке внепланово отключат холодную воду. У дома №53 по Студеновской прорвало трубу. Без ресурса останутся жители двух улиц города. Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой.

С 13.00 и до окончания ремонтных работ краны пересохнут по адресам: Елецкая, 54, 63, 65, 67, 69, 71А, 71; Студеновская, 49, 51, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75А, 89, 91, 109, 109А-Г, 123, 131, 159, 187А, 188, 201, 205А, а также в частном секторе - Студеновская, 69А-187.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, работы постараются завершить как можно скорее. Воду подвезут по заявкам потребителей. Дополнительную информацию горожане могут получить в диспетчерской компании по телефонам: *6048, 236-048.