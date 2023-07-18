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НовостиОбщество18 июля 2023 8:29

Холодную воду внепланово отключат на двух улицах Липецка во вторник 18 июля

В районе Студеновской прорвало трубу
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Холодную воду внепланово отключат на двух улицах Липецка во вторник 18 июля

Холодную воду внепланово отключат на двух улицах Липецка во вторник 18 июля

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 18 июля в Липецке внепланово отключат холодную воду. У дома №53 по Студеновской прорвало трубу. Без ресурса останутся жители двух улиц города. Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой.

С 13.00 и до окончания ремонтных работ краны пересохнут по адресам: Елецкая, 54, 63, 65, 67, 69, 71А, 71; Студеновская, 49, 51, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75А, 89, 91, 109, 109А-Г, 123, 131, 159, 187А, 188, 201, 205А, а также в частном секторе - Студеновская, 69А-187.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, работы постараются завершить как можно скорее. Воду подвезут по заявкам потребителей. Дополнительную информацию горожане могут получить в диспетчерской компании по телефонам: *6048, 236-048.