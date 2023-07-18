Житель Липецка пострадал во время пожара в пятиэтажном доме на 50 лет НЛМК

В Липецке во время пожара пострадал мужчина Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший понедельник, 17 июля, в Липецке вспыхнул пятиэтажный дом №13 по улице 50 лет НЛМК. В диспетчерскую поступил вызов в 11 часов вечера. Очаг возгорания находился в помещении электрощитовой. С огнем боролись пять расчетов и автолестница, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В пожаре пострадал мужчина. На данный момент специалисты устанавливают личность липчанина. В электрощитовой сгорели вещи на площади в пять квадратных метров.

Напомним, 19-летний парень попал с больницу с ожогами после инцидента с воздушным шаром под Липецком. Житель областного центра обратился в отделение больницы №3 «Свободный Сокол». Молодой человек получил ожоги второй и третьей степени. Пострадали стопа и голень.