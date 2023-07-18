В Липецке на пляже ЛТЗ спасли тонущего 81-летнего пенсионера, который заплыл за буйки

В Липецке сотрудники УГПСС спасли тонущего пенсионера Фото: УГПСС Липецкой области

В этот вторник, 18 июля, сотрудники УГПСС по Липецкой области вытащили из воды тонущего 81-летнего пенсионера. Пожилой горожанин решили искупаться на пляже в районе ЛТЗ и заплыл за буйки. Липчанин запутался в кувшинках и стал уходить на дно, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчине не удалось самостоятельно освободиться от стеблей растения. Утопающий начал звать на помощь. Крики услышали дежурные спасатели поста №3. Специалисты отреагировали оперативно.

Капитан-механик и водолаз на катере подоспели к пенсионеру меньше, чем за минуту. Вскоре слбитель водных процедур оказался в безопасности. Липчанин отказался от помощи медиков, сообщили в пресс-службе ведомства. Горожанин с полчаса перевел дух в беседке и пошел домой.

В минувший понедельник, 17 июля, сотрудники УГПСС спасли еще одного отдыхающего на центральном пляже. Всего с начала 2023 года специалисты помогли 27 утопающим.