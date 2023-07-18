Под Липецком таксист отдал знакомому забытый пассажиром сотовый за 20 тысяч

Полицейские вычислили подозреваемого Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области задержали таксиста, который подарил знакомому забытый пассажиром телефон. Это произошло еще в начале месяца. 5 июля в отдел полиции Ельца обратился мужчина. Он сообщил, что потерял сотовый стоимостью 20 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в ходе расследования правоохранители вышли на 28-летнего таксиста, который подвозил ельчанина. Оказалось, что пассажир забыл сотовый в салоне, а водитель не стал напрягаться и искать его. Мужчина сначала забрал мобильный себе, а позже отдал устройство знакомому.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье – до 5 лет лишения свободы. Похищенное вернут владельцу.