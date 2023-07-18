В Липецке осудят следователя за присвоение изъятой техники на 1,8 млн рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить следователя по особо важным делам за кражу изъятой компьютерной техники. 29-летнего липчанина обвиняют в присвоении в особо крупном размере – ч.4 ст.160 УК РФ. Имущество, которое он забрал и продал, оценили в 1,8 млн рублей.

Согласно обвинительному заключению, подсудимый, являясь следователем, с 15 ноября 2021 по 25 мая 2022 года похитил из изъятых и приобщенных к уголовным делам 9 мобильных телефонов, 34 ноутбука и столько же зарядных устройств к ним, 23 моноблока и зарядные устройства, 21 компьютерную мышь и 21 клавиатуру. Имущество стоимостью в 1,8 млн он сдал в комиссионные магазины и ломбарды.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, первое судебное заседание состоится 26 июля.