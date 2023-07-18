Житель Ельца за 5 часов поднялся на вершину Авачинского вулкана в 2700 метров на Камчатке

Житель Липецкой области покорил Авачинскую сопку Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Житель Ельца Липецкой области покорил Авачинский вулкан на Камчатке. Никита Боев поднялся на высоту более 2700 метров. Путешествие началось в четыре утра, сообщили в пресс-службе регионального правительства. За пять часов любитель острых ощущений добрался до вершины.

Пока вулкан спит. Однако опасность для исследователей представляют облака сероводорода. Видимость у самого жерла составляла пять метров, поэтому сделать фотографии на пике не удалось. Вершину окутал густой туман. Теперь ельчанин мечтает покорить Эльбрус.

Авачинская сопка располагается на юге Камчатки. В 30 километрах к северо-востоку находятся города Петропавловск-Камчатский и Елизово. Совсем недавно вулкан считался одним из самых активных на полуострове.