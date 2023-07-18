Питьевую воду отключат в двух детсадах и на 25 улицах Липецка в среду 19 июля

На каких улицах Липецка отключат питьевую воду в среду Фото: Алина ПАЛАГИНА

В среду, 19 июля, питьевую воду отключат на 25 улицах Липецка. Подачу ресурса ограничат в двух детских садах. Специалисты будут проводить плановые ремонтные работы. Горожане останутся без воды с 10:00 до 20:00, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Холодную воду перекроют жителям домов по улицам площадь Плеханова, 4, 5, 7; Интернациональная, 3, 5, 5а, 6, 8, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 29А, 32, 34, 35Б, 36, 50, 52, 53а, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71; Гагарина, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15; Студеновская, 7, 11, 17а; переулок Вилкова, 14; Шкатова, 1, 3, 4, 7, 23, 26 (д/с); Орловская, 31; Горняцкая, 1, 2, 4, 3, 6; 4-ой Пятилетки, 5, 6, 7, 8, 10; Кротевича, 1, 3, 5, 9а (д/с); 30 лет Октября, 2, 6, 8; Гайдара, 2, 2а/3, 2б/2, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Амурская, 2, 4, 5; Нахимова, 5, 6, 7, 8, 8а, 10; Зегеля, 6; Желябова, 2, 3, 7, 4, 9; улица Плеханова, 8, 10, 30, 32А, 34, 34А; Саперная, 1 и в частном секторе по Пионерской, переулкам Вилкова, Весенний, Антипова, Янкина, Ушакова и улицам 4-й Пятилетки, Короленко, Орловская, Гайдара, Амурская, Луначарского, Нахимова.

Машина с водой приедет к дому №23 по улице Шкатова. Сотрудники предупреждают, что после включения вода временно может течь мутно. Липчан просят с пониманием отнестись к неудобствам. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.