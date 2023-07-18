Капитальный ремонт поликлиники №4 на Гагарина в Липецке завершили на 93%

В Липецке подходит к концу ремонт поликлиники на Гагарина Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке подходит к концу капитальный ремонт поликлиники №4 на улице Гагарина. Подрядчик завершил работы на 93%, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Специалисты починили крышу, поставили обогрев и громоотводы. Также полностью обновили Центр Здоровья.

Специалистам осталось доделать фасадные работы Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Строители утеплили фасад. На данный момент устанавливают металлокассеты. До конца лета подрядчик улучшит крыльцо, лестничные спуски и отмостки вокруг корпуса на улице Титова. Для маломобильных липчан появятся новые пандусы.

Поликлинику посещают более 55 тысяч горожан. За смену врачи принимают около 1200 пациентов. Здесь работает дневной стационар, женская консультация, оториноларингологическое и хирургическое отделения. В прошлом году на ремонт медицинского учреждения направили 30 миллионов рублей.