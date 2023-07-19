Житель Липецкой области из мести разбил машину знакомой на 33,8 тысячи

В Лебедянском районе мужчина после ссоры разбил машину знакомой Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Житель Лебедянского района Липецкой области решил отомстить 64-летней неприятельнице, разбив машину. Знакомые поссорились накануне. 35-летний мужчина осуществил план в ночь с 28 на 29 апреля, когда обидчица приехала на работу на «Ладе Калине».

Мститель разбил фары, стекла и помял три двери Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Женщина работает охранником предприятия и в тот вечер добиралась до здания с мужем. Нарушитель схватил палку и повредил автомобиль. Подозреваемый выбил фары, стекла и помял три двери. Ущерб составил 33800 рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Однако мститель не заметил, что в салоне сидели люди и удивленно наблюдали за происходящим.

Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 167 УК «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Липчанин находится под подпиской о невыезде. Жителю Лебедянского района грозит до двух лет колонии.