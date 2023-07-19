Четверо детей и трое взрослых пострадали в ДТП с «Ладой» и «Шкодой» под Липецком

В Липецкой области в аварии пострадали дети Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В минувший вторник, 18 июля, в Чаплыгинском районе Липецкой области произошло ДТП со «Шкодой-Октавия» и «Ладой Калиной». В аварии пострадали четверо детей и трое взрослых, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, на трассе Чаплыгин – примыкание к Р-22 «Каспий» 41-летний водитель «Шкоды» во время разворота врезался в отечественное авто. За рулем второй машины ехал 60-летний автомобилист.

После столкновения «Лада» вылетела в кювет и опрокинулась. Травмы получили водитель и шесть пассажиров ВАЗа – 3-летний, 8-летний и 11-летний мальчики, полуторогодовалая девочка, 23-летняя и 29-летняя женщины.

В больницу увезли двоих детей, одну взрослую пассажирку и мужчину, который вел машину. Остальным пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте.