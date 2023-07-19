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НовостиПроисшествия19 июля 2023 7:56

Водитель УАЗа сбил 13-летнего подростка на велосипеде в Липецкой области

Мальчик попал в больницу
Алина ПАЛАГИНА
Юный велосипедист попал под колеса УАЗа

Юный велосипедист попал под колеса УАЗа

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувший вторник, 18 июля, в Елецком районе Липецкой области в аварии пострадал 13-летний подросток. ДТП произошло около шести часов вечера на трассе Черкассы – Елиловка – Голиково. 53-летний водитель УАЗа сбил школьника на велосипеде, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Мальчик с травмами попал в больницу.

За сутки жители региона нарушили ПДД 4 278 раз. Инспекторы поймали трех пьяных автомобилистов. Водителей привлекли к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Дорожные камеры записали 4 046 случаев, когда липчане превышали скорость. Также на дорогах области зарегистрировали 28 фактов механического столкновения машин. В этих случаях никто не пострадал.