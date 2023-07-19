9-летний пассажир «Хендэ Акцент» пострадал в аварии с «Ладой» в Липецком районе

В Липецком районе "Лада" врезалась в стоящую иномарку Фото: Алина ПАЛАГИНА

Вечером минувшего вторника, 18 июля, в Липецком районе 22-летний водитель «Лады» врезался в стоящую иномарку. Авария случилась на трассе Хлевное – Липецк. За рулем «Хендэ Акцент» сидел 40-летний автомобилист, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В результате ДТП пострадал 9-летний пассажир корейского авто. Школьнику оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Госпитализация не потребовалась.

Тем же вечером в Липецке на улице Кривенкова под колеса машины попал 15-летний подросток. Юный горожанин ехал на самокате. 18-летний водитель «Лады Приоры» сбил мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пострадавшего увезли в областную детскую больницу. Медики смотрели школьника и отправили домой.