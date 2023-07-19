Водитель «Мицубиси» и пассажирка «Шкоды» пострадали в ДТП в Грязях Липецкой области

В Грязях столкнулись две иномарки Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувший вторник, 18 июля, в Грязях Липецкой области в ДТП попали «Шкода-Октавия» и «Мицубиси Мираж». Иномарки столкнулись на трассе Липецк – Грязи – Песковатка, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. За рулем чешской машины сидел 49-летний водитель, а японской – 31-летний автомобилист.

В результате аварии травмы получил водитель «Мицубиси» и 22-летняя пассажирка второй легковушки. Медики осмотрели пострадавших на месте происшествия. Госпитализация не потребовалась.

Напомним, за сутки на дорогах региона в ДТП пострадали семеро детей. Четверо юных пассажиров «Лады» получили травмы в аварии в Чаплыгинском районе. 13-летний велосипедист попал под колеса УАЗа в Елецком районе.

9-летнему мальчику понадобилась медицинская помощь после происшествия в Липецком районе. В областном центре 15-летнего школьника на самокате сбил водитель «Лады Приоры».