Фестиваль триатлона с денежными призами пройдет на Зеленом острове Липецка 12 и 13 августа

В Липецке пройдут соревнования по триатлону Фото: Алина ПАЛАГИНА

С 12 по 13 августа в Липецке пройдет фестиваль триатлона. Соревнования состоятся на Зеленом острове, сообщили в пресс-службе мэрии. Участникам предложат две основных дистанции – классическую «113» с эстафетой и «Спринт с эстафетой». На обоих участках спортсмены будут сражаться в мужской, женской и смешанной категориях. Победителям обещают денежные призы.

В «Спринт с эстафетой» приглашают как бывалых атлетов, так и новичков. В каждую команду должно войти по три человека. Первому предстоит проплыть 750 метров. Второй участник должен преодолеть 20 километров на велосипеде, а третий пробежать пять километров до финиша. Организаторы ждут семьи, рабочие коллективы и компании друзей.

Спортсмены, которые справятся с дистанцией на золото, получат по 100 тысяч рублей. За лучшее прохождение участка «113» подготовили награду в 175 тысяч.

На Зеленом острове будут работать фуд-корты и массажная зона. Каждому участнику состязаний выдадут билет на джазовый фестиваль. Также для атлетов подготовили мерч. Кстати, на фестиваль приедет тренер сборной России по триатлону Сергей Карачаров.