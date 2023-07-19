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НовостиПроисшествия19 июля 2023 12:12

Воронежец украл со стройплощадки в Липецке буровые штанги на 30 тысяч рублей

31-летний мужчина сдал похищенное в скупку металлолома
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Воронежец украл со стройплощадки в Липецке буровые штанги на 30 тысяч рублей

Воронежец украл со стройплощадки в Липецке буровые штанги на 30 тысяч рублей

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие полицейские задержали подозреваемого в краже жителя Воронежа. 4 июля в отдел обратился представитель строительной компании. Он сообщил, что ночью с площадки на улице Тельмана кто-то похитил две буровые штанги. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители вычислили предполагаемого преступника. Им оказался безработный 31-летний воронежец. Подозреваемый приехал в Липецк на своем автомобиле, проник на строительную площадку и похитил имущество. Штанги он сдал в скупку металлолома, получив 5 тысяч рублей. Деньги злодей уже потратил.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание – до 2 лет лишения свободы. Мужчина признал вину и раскаялся.