Брокеры-мошенники и лжеюристы выманили у жительницы Липецка свыше 830 тысяч Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жительница Липецка потеряла более 830 тысяч рублей, пытаясь заработать в интернете. 22-летняя девушка нашла в мессенджере группу, где обещали легкие деньги. Все, что требовалась от нее – вносить средства на специальный счет. Действия липчанки на так называемой «бирже» координировал «консультант».

Девушка перечислила 10 тысяч рублей и хотела забрать прибыль, но ей отказали. Сказали, что деньги получит, если переведет полмиллиона. Так она и сделала. После этого аферисты удалили группу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД Росси.

На этом виртуальные приключения горожанки не закончились. Она отыскала в интернете сайт, где юристы обещали разобраться с финансовыми проблемами. Один из них попросил липчанку указать на платформе данные банковской карты. Увы, с ее счета испарились еще 300 тысяч. Всего она лишилась 835 тысяч рублей.