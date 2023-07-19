Фестиваль «Джаз на Зеленом острове – 2023» состоится в Липецке 12 августа

В Липецке пройдет второй джазовый фестиваль Фото: Алина ПАЛАГИНА

12 августа в Липецке состоится джазовый фестиваль. Долгожданное музыкальное событие пройдет на Зеленом острове. В 2023 году концерт продлится пять часов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В областной центр приедут молодые группы и солисты со всей страны. Артистов выбирал художественный руководитель мероприятия Вадим Эйленкриг.

Напомним, также 12 и 13 августа остров на реке Воронеж соберет спортсменов на фестивале триатлона. Атлеты будут соревноваться на двух дистанциях – в классической «113» с эстафетой и «Спринте с эстафетой». Кстати, каждый участник получит билет на джазовый концерт.

Для победителей приготовили денежные призы. Награда на первой дистанции составит 175 тысяч рублей, а на второй – 100 тысяч.