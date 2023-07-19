Холодную воду отключат на четырех улицах Липецка в четверг 20 июля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 20 июля в Липецке отключат холодную воду. Без ресурса останутся жители четырех улиц города. Все из-за ремонтных работ на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Гагарина, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49А, 51/2, 51/3, 53, 55/1, 55/2, 55/3; Семашко, 10/2, 12; Меркулова, 2; Октябрьская, 1, 3.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Семашко, 12; Меркулова, 2; Октябрьская, 1. С 9 утра до 12 часов дня напор воды может снизиться в домах микрорайонов 26, 27, «Европейский», «Победа», Сырский Рудник.

Липчанам приносят извинения за неудобства и просят с пониманием отнестись к ситуации. Подробности можно узнать в диспетчерской по телефонам: *6048, 236-048.