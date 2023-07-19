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НовостиОбщество19 июля 2023 15:35

Под Липецком спилили березу, которая после удара молнии могла упасть на газопровод

За помощью к спасателям обратилась жительница области, чей дом также оказался под угрозой
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком спилили березу, которая могла упасть на газопровод от удара молнии

Под Липецком спилили березу, которая могла упасть на газопровод от удара молнии

Фото: УГПСС Липецкой области

К спасателям обратилась жительница Воловского района Липецкой области. Она сообщила, что в березу, стоящую у ее дома в селе Васильевка, попала молния. Дерево треснуло и угрожающе повисло над газопроводом и самим жилищем. Помочь женщине было некому: один сын участвует в СВО, другой болен, а супруг умер.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, на место выехали четверо сотрудников пожарной части. Они решили пилить мощный ствол частями, иначе дерево могло рухнуть на здание и коммуникации. В итоге угроза миновала – источник опасности устранили.

Напомним, в случае происшествия обращаться на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно.