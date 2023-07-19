Под Липецком спилили березу, которая после удара молнии могла упасть на газопровод

Под Липецком спилили березу, которая могла упасть на газопровод от удара молнии Фото: УГПСС Липецкой области

К спасателям обратилась жительница Воловского района Липецкой области. Она сообщила, что в березу, стоящую у ее дома в селе Васильевка, попала молния. Дерево треснуло и угрожающе повисло над газопроводом и самим жилищем. Помочь женщине было некому: один сын участвует в СВО, другой болен, а супруг умер.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, на место выехали четверо сотрудников пожарной части. Они решили пилить мощный ствол частями, иначе дерево могло рухнуть на здание и коммуникации. В итоге угроза миновала – источник опасности устранили.

Напомним, в случае происшествия обращаться на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно.