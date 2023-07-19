Какие улицы Липецка останутся без света в четверг 20 июля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 20 июля в Липецке отключат свет. Причина тому – ремонтные работы на электросетях.

С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет по проспекту Мира, 35а; улицам Артема, 3, 13; Ферросплавная, 1, 2, 4, 8-12, 10а, 21а; Ангарская, 59; Юношеская, 50; Елецкое шоссе, 6.

На этот же период времени без электроэнергии останутся жители улиц Буденного; Зоологическая, 38; Индустриальная, 2, 15, 112, 119а, 169, 175, 183а, 224; Механизаторов, 16; Небесная, 10, 15; проспекта Победы, 91, 91а, 93, 93а, 95; переулка Рядовой; улиц Полярная, 19; Речная, 24а; Садовая, 51; Сенная, 2; Смоленская, 40, 43; Сырская, частного сектора по улице Воровского.

Также свет отключат в садоводческих товариществах «Коммунальник», «Светлана» и «Тепличное». Подробности в «Россети-Центр» по телефону 8-800-220-0220.